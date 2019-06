09:30 DEU: BMW Pk "#nextgen" - Vorstellung neuer Serienmodelle 11:00 DEU: SLM Solution Hauptversammlung, Lübeck 16:00 DEU: Morphosys Investor Meeting - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Global Fashion Group Ende der Zeichnungsfrist FRA: Pernod Ricard Business Update Call USA: FedEx Q4-Zahlen USA: Micron Q3-Zahlen - Termine Konjunktur 08:00 EUR: Acea Nfz-Neuzulassungen 05/19 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/19 09:00 AST: Industrieproduktion 04/19 14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA-Index 04/19 15:45 USA: Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede 15:00 USA: Case-Shiller-Index 04/19 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/19 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/19 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/19 18:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede 19:00 USA: Fed-Chef Powell hält eine Rede in New York 21:30 USA: Fed-Präsident von Richmond, Thomas Barkin, hält eine Rede - Sonstige Termine 10:00 DEU: Pressegespräch Commerzbank: "Akzeptanz und Nutzung des Renminbi im deutschen Mittelstand", Frankfurt 11:00 DEU: DWS Halbjahresausblick mit u.a. mit dem Chef-Anlagestrategen der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS, Stefan Kreuzkamp und dem Co-Leiter des globalen Aktiengeschäfts bei DWS, Thomas Schüssler, Frankfurt

