Termine Unternehmen 08:00 GBR: International Airlines Group Verkehrszahlen 06/19 10:00 DEU: Helma Eigenheimbau Hauptversammlung, Lehrte 11:00 DEU: Hornbach Holding Hauptversammlung, Landau - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Kraftfahrt-Bundesamt legt neue Monatszahlen zur Entwicklung der einzelnen Fahrzeug-Segmente vor Termine Konjunktur 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/19 08:45 FRA: Handelsbilanz 05/19 09:00 ESP: Industrieproduktion 05/19 14:40 USA: Arbeitsmarktbericht 06/19 07:00 JPN: Frühindikatoren 05/19 (vorläufig) - Sonstige Termine PLD: Angela Merkel bei Westbalkan-Gipfel in Posen Die Kanzlerin und einige EU-Kollegen kommen in Polen mit Spitzenpolitikern des Westbalkans zusammen. Ziel des Gipfeltreffens ist es, die Balkanländer auf ihrem Weg zu einer möglichen künftigen Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu unterstützen. GBR: Weitere Vorstellungsrunden der Kandidaten für die Nachfolge von Theresa May. Am 23. Juli soll bekannt gegeben werden, wer neuer Parteichef und damit Premierminister wird.

