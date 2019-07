Termine Unternehmen 07:00 NOR: Aker BP Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport Verkehrszahlen 06/19 09:00 DEU: Heckler & Koch Hauptversammlung, Rottweil 10:00 DEU: Grammer Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Volkswagen Konzern Absatz 06/19 NLD: Steinhoff Halbjahreszahlen NOR: Storebrand Q2-Zahlen SWE: SEB Q2-Zahlen Termine Konjunktur 06:30 JPN: Industrieproduktion 05/19 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 05/19 08:00 DEU: Insolvenzen 04/19 08:00 DEU: Indizes der Grosshandelspreise 06/19 09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/19 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 05/19 14:15 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/19 14:50 USA: Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede 16:00 + 21:30 h USA: Fed-Präsident von Chicago, Carles Evans, hält eine Rede Termine Konjunktur OHNE ZEITANGABE EUR: Fitch Ratingergebnis Malta EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien EUR: DBRS Ratingergebnis Italien, Litauen

