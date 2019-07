SCHWEIZ 08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2019 INTERNATIONAL TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 USA: Citigroup Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Atlas Copco Q2-Zahlen USA: T-Mobile US neu im S&P 500 TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/19 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/19 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/19 04:00 CHN: BIP Q2/19 08:00 DEU: Baugenehmigungen 01-05/19 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 05/19 14:30 USA: Empire State Index 07/19 14:50 USA: Fed-Präsident von New York, Williams, hält eine Rede 15:00 BEL: Handelsbilanz 05/19 - Sonstige Termine 08:00 EUR: EU-Aussenministertreffen, Brüssel 20:00 GBR: Radio-Debatte der Nachfolgekandidaten für Theresa May - Hinweis JPN: Feiertag "Tag des Meeres", Börse geschlossen

