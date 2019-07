07:00 NOR: Norsk Hydro Q2-Zahlen 07:15 AUT: AMS Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hochtief Q2-Zahlen 11:00 GBR: Vodafone Hauptversammlung 12:55 USA: Coca-Cola Q2-Zahlen 13:00 USA: United Technologies Q2-Zahlen 18:00 NLD: ASM International Q2-Zahlen 18:30 DEU: Metro Q2-Zahlen 22:01 USA: Texas Instruments Q2-Zahlen 22:05 USA: Visa Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe FIN: UPM-Kymmene Q2-Zahlen FRA: Edenred Halbjahreszahlen FRA: Faurecia Halbjahreszahlen FRA: Hermes Q2 Trading Update ESP: Endesa Halbjahreszahlen ESP: Banco Santander Q2-Zahlen und ao Hauptversammlung NLD: Randstad Halbjahreszahlen KOR: Posco Q2-Zahlen USA: JetBlue Airways Q2-Zahlen USA: KeyCorp Q2-Zahlen USA: Kimberly Clark Q2-Zahlen USA: Biogen Q2-Zahlen USA: The Travelers Cos Inc Q2-Zahlen USA: Stanley Black & Decker Q2-Zahlen USA: Hasbro Q2-Zahlen USA: Harley-Davidson Q2-Zahlen USA: Lockheed Martin Q2-Zahlen USA: Snap Q2-Zahlen Termine Konjunktur: 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/19 (endgültig) 10:00 PLD: Arbeitslosenzahlen 06/19 10:00 ESP: Handelsbilanz 05/19 14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid 15:00 USA. FHFA-Index 05/19 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/19 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/19 (vorab) - Sonstige Termine GBR: Der Nachfolger von Premierministerin Theresa May wird bekanntgegeben

