Termine Unternehmen 07:00 DEU: BASF Q2-Zahlen (endgültig) (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Siltronic Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kion Q2-Zahlen 07:00 DEU: Adva Optical Q2-Zahlen 07:00 DEU: Takkt Q2-Zahlen 07:00 FIN: Nokia Q2-Zahlen 07:00 FRA: Schneider Electric Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev Halbjahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Q2-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Danone Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Scor Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen Halbjahreszahlen (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Aixtron Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Vossloh Q2-Zahlen 07:30 DEU: Krones Halbjahreszahlen (endgültig) 07:30 FRA: Orange Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Amadeus Fire Halbjahreszahlen 08:00 DEU: MTU Halbjahreszahlen (Call 11.00 h) 08:00 FRA: Total Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air Q1-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Diageo Jahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Daily Mail Q3 Trading Update 08:00 NLD: Unilever Halbjahreszahlen 09:00 FIN: Konecranes Q2-Zahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen Hauptversammlung, Mannheim 11:00 DEU: Deutsche Bahn Halbjahreszahlen 12:30 USA: Southwest Airlines Q2-Zahlen 12:30 USA: 3M Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse Call zu den Q2-Zahlen 15:00 USA: T-Mobile US Q2-Zahlen 17:35 FRA: Lagardere Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Vivendi Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Michelin Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain Halbjahreszahlen 22:01 USA: Intel Q2-Zahlen 22:02 USA: Starbucks Q3-Zahlen 22:05 USA: Alphabet Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel Q2-Zahlen 22:30 USA: Amazon Q2-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: BMW Betriebsversammlung zur Vorstellung der Sparmassnahmen DEU: Intershop Communications Halbjahreszahlen DEU: Porsche AG Q2-Zahlen DEU: EnBW Halbjahreszahlen FRA: Casino Halbjahreszahlen FRA: Accor Halbjahreszahlen KOR: Hynix Q2-Zahlen ITA: Mediaset Halbjahreszahlen ITA: Saipem Halbjahreszahlen JPN: Nissan Q1-Zahlen PRT: EDP Halbjahreszahlen USA: International Paper Q2-Zahlen USA: Valero Energy Q2-Zahlen USA: Comcast Q2-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb Q2-Zahlen USA: Air Products Q3-Zahlen USA: Dow Inc. Q2-Zahlen USA: AbbVie Q2-Zahlen USA: First Data Q2-Zahlen USA: Goodyear Tire Q2-Zahlen USA: Baxter Q2-Zahlen USA: Juniper Networks Q2-Zahlen Termine Konjunktur 09:00 ESP: Erzeugerpreise 06/19 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/19 09:00 AUT: Industrieproduktion 05/19 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklimaindex 07/19 13:00 TRK: Zentralbank Zinsentscheid 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 06/19 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/19 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - Sonstige Termine 10:00 DEU: Pk VDMA Power Systems und Bundesverband Windenergie zu Ausbauzahlen der Windenergie an Land im ersten Halbjahr 2019, Berlin DEU: BGH urteilt über Klage gegen den Internethändler Amazon: Verletzen Google-Anzeigen Markenrechte? 10:30 DEU: OLG München verhandelt Zigarettenschachtel-Klage der Initiative Pro Rauchfrei gegen zwei Edeka-Supermärkte 14:00 DEU: Urteilsverkündung in der Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

(AWP)