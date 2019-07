Termine Unternehmen 01:30 KOR: Samsung Electronics Q2-Zahlen (endgültig) 06:30 NLD: Airbus Group Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Osram Q3-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co Q2-Zahlen (endgültig) (Call 10.00 h) 07:00 AUT: OMV Q2-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank Q2-Zahlen 07:00 BEL: Solvay Halbjahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM Halbjahreszahlen 07:15 ESP: BBVA Halbjahreszahlen 07:30 DEU: RIB Software Q2-Zahlen 07:30 BEL: Umicore Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Vinci Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Puma Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 08:00 GBR: Lloyds Banking Group Q2-Zahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore Production Report Q2 08:00 NLD: Wolters Kluwer Halbjahreszahlen 08:30 FRA: EssilorLuxottica Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Bitkom Halbjahres-Pk zur Konjunktur in der Digital-Branche 12:30 USA: General Electric Q2-Zahlen 13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles Q2-Zahlen 13:15 ITA: Intesa Sanpaolo Halbjahreszahlen 13:30 USA: Spotify Q2-Zahlen 17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Accor Halbjahreszahlen 22:01 USA: Qualcomm Q2-Zahlen 22:05 USA: Zynga Q2-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Siemens AR-Sitzung ESP: Mediobanca Jahreszahlen ESP: Mediolanum Halbjahreszahlen ESP: Amadeus Halbjahreszahlen GBR: Rentokil Initial Halbjahreszahlen JPN: Panasonic Q1-Zahlen NLD: Euronext Halbjahreszahlen USA: Moody's Q2-Zahlen USA: Western Digital (WDC) Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU: DIW-Konjunkturbarometer 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/19 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/19 07:00 JPN: Verbrauchervertrauen 07/19 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu jährlichen Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts 2018 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 06/19 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/19 (vorläufig) 09:00 ESP: BIP Q2/19 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/19 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 06/19 (vorläufig) 10:00 PLD: Verbraucherpreise 07/19 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 06/19 11:00 EUR: BIP Q2/19 (vorab) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 06/19 11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/19 (vorläufig) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 3 Mrd EUR 12:00 ITA: BIP Q2/19 (vorläufig) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 07/19 15:45 USA: PMI MNI Chicago 07/19 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) - Sonstige Termine 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt weiter über milliardenschwere Anleihenkäufe der EZB, Karlsruhe 10:30 DEU: Oberverwaltungsgericht NRW verhandelt Klage der Deutschen Umwelthilfe zu Fahrverboten in Aachen, Münster

(AWP)