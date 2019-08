Termine Unternehmen 06:15 GBR: Standard Chartered Halbjahreszahlen 06:30 FRA: Societe Generale Halbjahreszahlen 06:45 DEU: Evonik Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Q3-Zahlen (Call 8.30 h) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub Halbjahreszahlen (endgültig) (Call 10.00 h) 07:00 FRA: Axa Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ING Group Q2-Zahlen 07:00 NLD: DSM Halbjahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Zalando Q2-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Hamborner Reit Q2-Zahlen (Call 11.00 h) 07:05 ITA: Telecom Italia Halbjahreszahlen 07:15 DEU: Rhön-Klinikum Q2-Zahlen 07:15 DEU: Wacker Chemie Q2-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall Q2-Zahlen 07:30 DEU: BMW Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Hugo Boss Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 DEU: Infineon Q3-Zahlen (Call 11.00 h) 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG Q2-Zahlen 07:30 DEU: Modemarkt Adler Q2-Zahlen 07:30 DEU: Elmos Semiconductor Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutz Q2-Zahlen 07:30 DEU: DIC Asset Q2-Zahlen 07:30 DEU: Comdirect Q2-Zahlen (Halbjahres-Pk 9.00 h) 07:30 ITA: Assicurazioni Generali Halbjahreszahlen 08:00 AUT: Verbund Q2-Zahlen 08:00 FIN: Outokumpu Q2-Zahlen 08:00 GBR: RSA Insurance Group Halbjahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE) Q2-Zahlen 08:00 GBR: British American Tobacco Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell Halbjahreszahlen 08:15 GBR: Rio Tinto Halbjahreszahlen 12:00 USA: Dowdupont Q2-Zahlen 12:30 USA: Cigna Q2-Zahlen 12:30 USA: Delphi Q2-Zahlen 13:15 USA: S&P Global Q2-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange Q2-Zahlen 14:00 USA: Kellogg Q2-Zahlen 14:30 USA: General Motors Q2-Zahlen 17:45 ITA: Pirelli Halbjahreszahlen 17:45 ITA: Prada Halbjahreszahlen 17:50 ITA: Enel Halbjahreszahlen - Ohne genaue Zeitangabe CAN: Bombardier Q2-Zahlen DEU: Deutsche Börse Handelsstatistik 07/19 FRA: Veolia Environnement Halbjahreszahlen GBR: Schroders Halbjahreszahlen ITA: Autogrill Halbjahreszahlen ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena Halbjahreszahlen USA: Etsy Q2-Zahlen USA: Pinterest Q2-Zahlen USA: US Steel Q2-Zahlen USA: PKW-Absatz 07/19 Termine Konjunktur 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/19 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/19 09:15 ESP: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/19 09:45 ITA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/19 09:50 FRA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/19 (endgültig) 09:55 DEU: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/19 (endgültig) 10:00 EUR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/19 (endgültig) 10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/19 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/19 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/19 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/19 - Sonstige Termine 10:30 DEU: Oberverwaltungsgericht NRW verkündet Urteil nach Klage der Deutschen Umwelthilfe zu Fahrverbot in Aachen, Münster

