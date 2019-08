Termine Unternehmen 06:45 CHE: Oerlikon Halbjahreszahlen (Call 13.00 h) 07:00 CHE: Galencia Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Post Q2-Zahlen (Call 7.30 h) 07:00 DEU: Kuka Q2-Zahlen 07:00 DEU: Varta Halbjahreszahlen 07:15 DEU: Norma Q2-Zahlen (endgültig) (Call 14.00 h) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum Q2-Zahlen (endgültig) 07:30 DEU: Gea Group Q2-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf Halbjahreszahlen (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen Q1-Zahlen (endgültig) 07:30 DEU: SGL Group Halbjahreszahlen 07:35 DEU: Wacker Neuson Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler Halbjahreszahlen (endgültig) 08:30 CHE: Panalpina ausserordentliche Hauptversammlung, Basel 17:45 DEU: Patrizia Q2-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys Q2-Zahlen 22:05 USA: The Walt Disney Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe GBR: InterContinental Hotels Halbjahreszahlen GBR: Rolls-Royce Halbjahreszahlen ITA: Banco Popolare Halbjahreszahlen USA: Hertz Global Holdings Q2-Zahlen USA: Weight Watchers International Q2-Zahlen USA: Intrepid Potash Q2-Zahlen USA: Mosaic Q2-Zahlen Termine Konjunktur 06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/19 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/19 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/19 18:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede - Sonstige Termine 09:00 DEU: BGH klärt für Flugausfälle und -verspätungen: Gibt es ein Anrecht auf Ausgleich plus Schadenersatz? 10:00 DEU: Sitzung des BER-Sonderausschusses im Brandenburger Landtag u.a. zum Baufortschritt und der finanziellen Situation der Flughafengesellschaft 11:00 DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für knapp 145 000 Beschäftigte der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland

(AWP)