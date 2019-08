Termine Unternehmen 05:20 CHN: Geely Automobile, Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Ferratum Oyj, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Voltabox, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Vapiano, Hauptversammlung, Köln - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Axel Springer - Fristende der Annahme des KKR-Übernahmeangebotes USA: Analog Devices, Q3-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 10:00 ESP: Handelsbilanz 06/19 11:30 DEU: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 2 Mrd EUR 15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/19 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/19 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 31.7.19 - Sonstige Termine 11:00 DEU: Pk BNP Paribas Real Estate zu Gewerbeimmobilienmarkt Frankfurt, 1. Halbjahr 2019, Frankfurt 11:00 DEU: Pk zum Caravan Salon Düsseldorf. Vor dem am 31. August in Düsseldorf beginnenden Caravan Salon informieren die Messe Düsseldorf und der Caravaning Industrie Verband über Highlights der Messe, neue Fahrzeugtrends und aktuelle Branchendaten. DEU: Nationale Luftfahrtkonferenz mit Debatte über mehr Klimaschutz auch bei Flügen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) sowie Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften, Leipzig DEU: Beginn Prozess um Insolvenz des Windpark-Projektentwicklers Windreich, Stuttgart DEU: Gamescom - Fach- und Publikumsmesse für Video- und Computerspiele. Erster Publikumstag, Köln PFT: Ryanair - Beginn fünftägiger Streik der Mitglieder der portugiesischen Kabinengewerkschaft SNPVAC GBR: Britischer Premierminister Boris Johnson in Berlin + 18:00 h Empfang durch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit militärischen Ehren DEU: Bundesaussenminister Heiko Maas trifft seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau

