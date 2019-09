TERMINE UNTERNEHMEN GBR: International Consolidated Air (IAG), Verkehrszahlen 08/19 GBR: dbAccess Eurpean TMT Conference u.a. mit Siltronic, Deutsche Bank, Software AG, zooplus AG, London GBR: Deutsche Bank, European TMT Conference u.a. mit ASM, ASML Holding, Telefonica Deutschland, Infineon, Dialog Semiconductor, London TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 07/19 07:00 JPN: Frühindikatoren 07/19 (vorläufig) 07:00 ESP: Verbraucherpreisdaten 08/19 08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/19 08:00 DEU: Industrieproduktion 07/19 08:45 FRA: Handelsbilanz 07/19 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/19 11:00 EUR: BIP Q2/19 (endgültig) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/19 (endgültig) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/19 TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE CHN/DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel beginnt Gespräche in China EUR: Moody's Ratingergebnis Italien EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Dänemark EUR: Fitch und DBRS Ratingergebnis Luxemburg GBR: Weitere Entwicklung in der Kraftprobe zwischen Regierung und Parlament um den Brexit - Sonstige Termine 09:30 DEU: Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zu Aktionstag Elektromobilität 11:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses, Berlin DEU: Technik-Messe IFA in Berlin öffnet für das Publikum (bis 11.9.2019) IRL: Der US-Vizepräsident Mike Pence ist zu Besuch in Irland, Dublin

