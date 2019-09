International 10:00 DEU: Pk von Zulieferer Aircraft Philipp und Boeing zur Zusammenarbeit 09:30 LUX: Verhandlung am EU-Gericht über den milliardenschweren Steuerbeschluss der EU-Kommission gegen Apple und Irland 22:15 USA: FedEx Q1-Zahlen - Ohne Zeitangabe DEU: Bechtle Capital Markets Day, Frankfurt/M. DEU: Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl - Herbst-Pk, Waiblingen USA: Adobe, Q3-Zahlen - Termine Konjunktur 11:00 DEU: Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartung, Mannheim 15:15 USA: Industrieproduktion 08/19 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 19:10 EUR: EZB-Direktor Coeure nimmt an einer Konferenz in Luxemburg teil 22:30 USA: API-Rohöllagerbestandsdaten - Sonstige Termine 06:00 ISR: Israel wählt ein neues Parlament, Jerusalem 08:00 DEU: Konferenz "Platform Economy Summit Europe" - Thema u.a.: digitale Plattformen, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Herbst-Pk der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M. EUR: EU-Parlament stimmt über EZB-Kandidatur von Lagarde ab. GBR: London: Das höchste britische Gericht beschäftigt sich mit Klagen gegen die von Johnson auferlegte Zwangspause des Parlaments

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

(AWP)