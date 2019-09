Termine Unternehmen 07:30 DEU: Rocket Internet, Q2-Zahlen 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe GBR: Next, Halbjahreszahlen ITA: Juventus Football Club, Jahreszahlen USA: Nike, Hauptversammlung Termine Konjunktur 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/19 10:00 ITA: EZB Leistungsbilanz 07/19 10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/19 12:00 DEU: ESM-Chef Regling und EZB-Direktor Coeure nehmen an einer Veranstaltung in Frankfurt teil 13:00 GBR: Notenbankentscheidung 14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/19 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Leading Index Conference Board 08/19 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/19 DEU/FRA: Deutsch-französischer Finanz- und Wirtschaftsrat tagt in Paris FRA: OECD-Zwischenbericht über Wirtschaftsaussichten JPN: Japanische Zentralbank gibt Beschluss zur Geldpolitik bekannt, Tokio - Sonstige Termine 09:30 DEU: Dritter Verhandlungstag im ersten "Cum-Ex"-Strafprozess

