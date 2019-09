Termine Unternehmen 10:00 DEU: Pk Volkswagen zum Start der Pilotlinie zur Batteriezell-Fertigung Termine Konjunktur 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 09/19 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/19 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 09/19 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/19 (1. Veröffentlichung) 12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 09/19 14:30 USA: Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) 08/19 15:00 EUR: EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 09/19 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/19 (1. Veröffentlichung) 15:45 EUR: EZB-Wochenbericht zu Anleihekaufprogramm 15:50 USA: Rede von New-York-Fed-Präsident Bullard 17:00 EUR: Anhöhrung von EZB-Präsidnet Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef 19:00 EUR: Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard 20:30 USA: Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly - Sonstige Termine 10:00 DEU: Pressekonferenz Bundesbank und Bafin zu Ergebnissen ihrer jüngsten Niedrigzinsumfrage inklusive Stresstest zur Widerstandsfähigkeit deutscher Banken 10:39 DEU: Fachkonferenz Europäische Zentralbank (EZB): "Inflation in a changing economic environment" 12:00 DEU: Veranstaltung des Bankenverbandes zu "Konjunkturausblick der privaten Banken: Deutschland am Rande der Rezession - wie geht's jetzt weiter?", Berlin 14:10 DEU: Pressekonferenz Bundesaussenminister Mass mit Brexit-Chefunterhändler Barnier DEU: 8th Baader Investment Conference, München DEU: Zweite Verhandlungsrunde über Branchenmindestlöhne am Bau FIN: Informelles Treffen der EU-Agrarminister (2. Tag), Helsinki GBR: Entscheidung erwartet: Höchstes britisches Gericht zu Klagen gegen parlamentarische Zwangspause. Das oberste britische Gericht will Anfang der Woche darüber entscheiden, ob und wie es in den Machtkampf zwischen Parlament und Regierung eingreift. USA: UN-Sondergipfel zum Klimaschutz unter anderen mit Bundeskanzlerin Merkel - Hinweis: JPN: Feiertag - kein Börsenhandel DEU: Index-Änderungen treten in Kraft Dax: MTU rein, Thyssenkrupp raus MDax: Compugroup, Rational, Thyssenkrupp rein; Deutsche Euroshop, MTU, Norma raus SDax: Dermapharm, Deutsche Euroshop, Norma rein; Aumann, Compugroup, Rational raus

