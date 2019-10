07:00 DEU: Deutsche Post stellt Strategie bis 2025 vor (10.30 Pk) Termine Konjunktur 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 01:50 JPN: BoJ Tankan-Bericht zur Wirtschaftsstimmung Q3/19 03:00 EUR: EZB-Chefvolskwirt Lane spricht in Los Angeles 06:30 AST: Notenbank-Entscheidung 09:15 USA. Rede von Fed-Mitglied Evans in Frankfurt 09:15 SPA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 09/19 09:45 ITA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 09/19 09:50 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 09/19 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 09/19 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 09/19 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Markit Einkaufsmangerindex Industrie 09/19 11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/19 15:30 USA: Rede von Fed-Mitglied Bowman 15:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 09/19 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 08/19 16:00 USA: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe 09/19 18:45 EUR: Rede von EZB-Präsident Drahgi in Athen 22:30 USA: API- Rohöllagerbestandsdaten DEU: Gemeinsame Konjunkturprognose zur Eurozone der Institute Ifo, Istat, KOF und ETH JPN: Japan plant Anhebung der Verbrauchssteuer, Tokio - Sonstige Termine 09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 7. Verhandlungstag 09:30 LUX: EuGH-Urteil im Streit in Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat - Hinweis: CHN/HKG: Feiertag - Kein Börsenhandel

