Termine Unternehmen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, 9-Monatszahlen 12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe FRA: Thales, Capital Markets Day Termine Konjunktur 08:45 Rede von Fed-Mitglied Evans in Madrid 09:15 SPA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienste 09/19 09:45 ITA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienste 09/19 09:45 EUR: EZB-Vizechef De Guindos spricht in Madrid 09:45 USA: Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans 09:50 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienste 09/19 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex Dienste 09/19 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Markit Einkaufsmanagerindex Dienste 09/19 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Rede von EZB-Rat Rehn 10:30 GBR: Markit Einkaufsmangerindex Dienste 09/19 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/19 11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/19 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/19 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/19 16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 09/19 - Sonstige Termine Anhörungen der designierten EU-Kommissare im Europaparlament 09:30 EUR: EuGH urteilt über Löschung beleidigender Kommentare auf Facebook. 09:30 EUR: EuGH urteilt über Fremdwährungskredite in Polen. - Hinweis: CHN/DEU/KOR: Feiertag - Kein Börsenhandel

