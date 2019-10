- Ohne genaue Zeitangabe GBR: IAG, Verkehrszahlen 09/19 ESP: Repsol, Trading Update NLD: 100. Jahrestag: Gründung der niederländischen Flugzeuggesellschaft KLM Termine Konjunktur 00:45 Rede von Fed-Mitglied George 08:00 DEU: Industrieaufträge 08/19 09:00 EUR: EZB-Konferenz mit Ökonomen und Notenbankern zur Geldpolitik - Verbindung von Wissenschaft und Praxis. An der Konferenz nehmen insbesondere Ökonomen verschiedener Universitäten teil. 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/19 13:15 EUR: Telefonkonferenz der EZB-Bankenaufsicht zu einer Analyse der Liquiditätsrisiken von Banken 15:45 EUR: EZB-Wochenbericht zum Anleihekaufprogramm 19:00 USA: Rede von Fed-Chef Powell in Salt Lake City 21:00 USA: Konsumentenkredite 08/19 - Sonstige Termine 11:00 DEU: Bundeswirtschaftsministerium eröffnet Kompetenzzentrum Handel. Das "Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel" soll v.a. in Digitalisierungsfragen eine Anlaufstelle für mittelständische Einzelhändler sein. 12:00 DEU: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eröffnet weitere Teilstrecke des ersten autonom fahrenden Busses 13:30 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht das Tunnelbohrunternehmen Herrenknecht NLD: 100. Jahrestag: Gründung der niederländischen Flugzeuggesellschaft KLM DEU: Expo Real Immobilienmesse, München (bis 09.10.2019) - Hinweis: CHN/HKG: Feiertag - Kein Börsenhandel

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

(AWP)