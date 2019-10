Termine Unternehmen 07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen 07:30 NLD: TomTom, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Asos, Jahreszahlen 11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB zur Kapitalmarktprognose, Frankfurt 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-zahlen 13:30 USA: Abott Laboratories, Q3-Zahlen 13:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen 22:10 USA: IBM, Q3-Zahlen 23:30 GBR: BHP, Q1 Operation Report - Ohne genaue Zeitangabe ESP: Enagas, Q3-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 09/19 10:00 ITA: Industrieaufträge 08/19 10:30 GBR: Verbraucherpreise 09/19 10:30 GBR: Erzeugerpreise 09/19 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/19 11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/19 11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/19 (endgültig) 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit 30 Jahre / Volumen 1 Mrd EUR 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/19 16:00 USA: NAHB-Index 10/19 16:00 USA: Lagerbestände 08/19 16:45 USA: Chicago-Fed-Präsident Evans hält eine Rede 19:00 USA: Dallas-Fed-Präsident Kaplan hätl eine Rede 20:00 USA: Fed, Beige Book 21:00 USA: Fed-Gouverneurin Brainard hält eine Rede - Sonstige Termine 10:00 DEU: Commerzbank-Studie zum Finanzanlageverhalten von Unternehmen in der Zinsflaute, Frankfurt DEU/FRA: Deutsch-Französischer Ministerrat mit Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Toulouse

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

(AWP)