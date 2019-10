Termine Unternehmen 06:45 SWE: SEB, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Zur Rose, Q3 Trading Update 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen 07:30 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk in Frankfurt) 07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen 07:30 FRA: PSA Group, Q3-Umsatz 08:00 NLD: Heineken, Q3 Trading Update 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz der Globus-Gruppe, Saarbrücken 13:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen 22:01 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 22:15 USA: Ford Motor, Q3-Zahlen 22:15 USA: Ebay, Q3-Zahlen 22:45 USA: Tesla, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Hannover Rück - 22nd International Investors' Day DNK: Novozymes, Q3-Zahlen FRA: BIC, Q3-Zahlen NOR: Aker Solutions, Q3-Zahlen NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen ITA: Saipem, Q3-Zahlen USA: Xilinx, Q3-Zahlen USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen USA: Paypal, Q3-Zahlen USA: Lam Research, Q1-Zahlen Termine Konjunktur 08:45 FRA: Geschäftsklima 10/19 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/19 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen 3 Mrd EUR 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 08/19 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/19 (vorab) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

/bwi

(AWP)