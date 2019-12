TERMINE UNTERNEHEN OHNE ZEITANGABE FRA: Orange, Investor Day SAU: Ölkonzern Aramco - voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgabepreises USA: The Kroger, Q3-Zahlen USA: Michaels Cos, Q3-Zahlen USA: Tiffany & Co, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/19 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/19 09:00 ESP: Industrieproduktion 10/19 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/19 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/19 (endgültig) 11:00 EUR: BIP Q3/19 (endgültig) 11:00 GRC: BIP Q3/19 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 10/19 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/19 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/19 (endgültig) - Sonstige Termine 11:00 DEU: Pk des Elektronikverbands ZVEI zur Entwicklung der deutschen Halbleiterindustrie und Marktsituation in 2019 und 2020, München EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüsssel SVK: OSZE-Jahreskonferenz der Aussenminister, Bratislava

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)