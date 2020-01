Termine Unternehmen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/19 07:30 DEU: Metro, Q1 Umsatz 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Spitzentreffen zum Strukturwandel in der Autoindustrie im Kanzleramt. USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen USA: Blackrock, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 12/19 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/19 (vorläufig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/19 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/19 10:00 DEU: Pk zum BIP 2019 10:30 GBR: Erzeugerpreise 12/19 10:30 GBR: Verbraucherpreise 12/19 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/19 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/19 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/19 14:30 USA: Empire State Index 01/20 16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book - Sonstige Termine DEU: Ringen um Kohleausstieg - Spitzentreffen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin hält seine Rede zur Lage der Nation USA: USA und China unterzeichnen erstes Handelsabkommen, Washington

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)