Termine Unternehmen 07:00 ESP: Santander, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen 07:00 DEU: Software, Jahreszahlen (Call 9.30 h) 07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen 07:30 DEU: Comdirect, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h) 08:00 IRL: Wizz Air, Q3-Zahlen 09:15 DEU: Verkündungstermin im Schadenersatzprozess zwischen Prevent TWB und VW vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf 10:00 DEU: Robert Bosch GmbH, Jahreszahlen 12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen 12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen 12:50 USA: AT&T, Q4-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 14:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen 14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen 22:02 USA: Microsoft, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen 22:30 USA: Facebook, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe FIN: Elisa, Jahreszahlen SWE: SEB, Jahreszahlen USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen USA: Corning, Q4-Zahlen USA: Mastercard, Q4-Zahlen USA: General Dynamics, Q4-Zahlen USA: Lam Research, Q2-Zahlen USA: Align Technology, Q4-Zahlen USA: Tesla, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Destatis: Zum Brexit (31.01.20): Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit dem Vereinigten Königreich, Jahre 2014-2017 08:00 DEU: Aussenhandelspreise 12/19 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 01/20 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/20 09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 12/19 10:00 EUR: Geldmenge M3 12/19 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 5 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 12/19 (vorab) 15:00 EUR: Zwei Tage vor dem Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union: EU-Parlament will Brexit-Abkommen ratifizieren + 1000 Pk Farage, Chef der Brexit-Partei, im Europaparlament in Brüssel + 1500 Beginn der Plenarsitzung + ca 1815 Abstimmung im Europaparlament 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/19 16:30 USA: EIA, Energieministerium, Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Zinsentscheid (20:30 h Pk mit Fed-Chef Powell) - Sonstige Termine 10:00 DEU: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Berlin 11:00 DEU: PresseClub-Gespräch mit dem Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Joachim Wuermeling, zum Thema "Bedroht Libra unsere Banken?", München 11:00 DEU: Pk VDMA Power Systems und Bundesverband WindEnergie zu Ausbauzahlen der Windenergie 2019 12:00 EUR: EU-Kommission zu den Bedingungen für 5G-Netze in Europa. Hintergrund ist der Streit über eine mögliche Rolle des chinesischen Konzerns Huawei beim Aufbau der neuen Mobilfunkgeneration. + ca 1200 Pk Vestager 14:00 DEU: Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2020 und des Kohleausstiegsgesetzes durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 19:00 DEU: Neujahrsempfang des Verbands der Automobilindustrie, Berlin DEU: Eröffnung der Spielwarenmesse 2020, Nürnberg - Hinweis CHN: Feiertag, Börse geschlossen

