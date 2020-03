Termine Unternehmen 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (Call 11.00 h) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen + 8.30 Bilanz-Pk (Webcast) 07:10 DEU: Norma, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk (telefonisch) 07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Sixt Leasing, Jahreszahlen 07:30 DEU: Zooplus, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Amadeus Fire AG, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) 10:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Jahreszahlen (Webcast) - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Compugroup Medical, Geschäftsbericht AUT: CA Immobilien, Jahreszahlen ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen USA: Micron Technology, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 06:30 NED: BIP Q4/19 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 02/20 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklimaindex 03/20 10:30 GBR: Erzeugerpreise 02/20 10:30 GBR: Verbraucherpreise 02/20 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/20 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 01/20 15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 03/20 15:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + Sitzung des Bundestages; die Abgeordneten wollen umfassende Massnahmen zur Linderung der Folgen der Ausbreitung des Coronavirus beschliessen. + Sitzung des Bundesrats; einziger Tagesordnungspunkt ist die Beratung des Regierungsentwurfs für den Nachtragshaushalt. + Beratungen der G7-Aussenminister per Video DEU: EY-Studie zu Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres der Dax-Unternehmen DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung u.a. zum Jahresabschluss und zur Neubesetzung von Aufsichtsratsmandaten (per Videokonferenz) DEU: Ausserordentliche Mitgliederversammlung soll neuen Chemie-Präsidenten wählen, Berlin 10:00 DEU: Deutscher Verband Tiernahrung Telefon-Pk zur Versorgung von Tieren während der Coronakrise sowie mit einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019 und Ausblick auf 2020. 14:00 BEL: EU-Agrarminister beraten per Videokonferenz - Thema sind die Auswirkungen von Covid-19 auf die Landwirtschaft CHE: Industry Strategy Meeting (WEF), Genf

