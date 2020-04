Termine Unternehmen 06:55 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Grenke, Q1-Neugeschäftszahlen 07:00 DEU: Voltabox, Jahreszahlen 06:55 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Stratec, Jahreszahlen 08:00 DEU: Rocket Internet, Jahreszahlen (8.15 h Call) 10:00 DEU: KfW Bankengruppe, Bilanz-Pk via Call 10:00 DEU: Giesecke+Devrient, Bilanz-Pk via Webcast 10:30 DEU: Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS), Jahres-Pk via Web 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe CHE: Emmi, Hauptversammlung CHE: Zehnder, Hauptversammlung ESP: Iberdrola, Hauptversammlung SWE: Telia, Hauptversammlung Termine Konjunktur 10:30 DEU: Konjunkturprognose 2020/21 des IMK 11:00 EUR: Erzeugerpreise, 02/20 14:30 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 02/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/20 EUR: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), Frankfurt/M. - Sonstige Termine 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu einer Klage aus Österreich gegen Volkswagen 15:00 BEL: Videokonferenz der Nato-Aussenminister DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + Sitzung Kabinettsausschuss Corona

