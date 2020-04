Termine Unternehmen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen (detailliert9 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen via Call - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Auto-Neuzulassungen in Deutschland 03/20 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung Termine Konjunktur 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/20 09:00 SPA: Industrieproduktion 02/20 09:15 SPA: PMI Dienste 03/20 09:45 ITA: PMI Dienste 03/20 09:50 FRA: PMI Dienste 03/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Dienste 03/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Dienste 03/20 (endgültig) 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 02/20 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/20 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/20 15:45 USA: Markit-Dienstleistungen 03/20 16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 03/20 Moody's Ratingergebnis Slowenien S&P Ratingergebnis Frankreich, Deutschland Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern - Sonstige Termine BEL: EU-Aussenminister beraten in Telefonkonferenz über Coronavirus

