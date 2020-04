Termine Unternehmen 07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 DEU: Bauer, Jahreszahlen (10.00 h Call) - Ohne genaue Zeitangabe FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen NLD: Takeaway.com, Q1 Trading Update Termine Konjunktur 08:00 DEU: Handelsbilanz 02/20 08:00 DEU: Leistungsbilanz 02/20 08:00 DEU: Destatis: Baupreise für Wohngebäude 02/20 08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 01/20 08:00 GBR: Industrieproduktion 02/20 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 02/20 10:00 DEU: ifo-Institut Web-PK "Wie entwickelt sich die Konjunktur in Deutschland in Zeiten von Corona?" 10:00 ITA: Industrieproduktion 02/20 10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 02/20 11:00 GRC: Industrieproduktion 02/20 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 12.3.20 14:30 USA: Erzeugerpreise 03/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 02/20 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/20 (vorläufig) - Sonstige Termine Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise - Unterrichtung der Bundesregierung + Sitzung des Kabinettsausschusses Corona + 1100 OECD und Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung stellen Studie zur zentralen Rolle von Frauen im Kampf gegen die Corona-Krise vor + 2000: Fernsehansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron EUR: Videokonferenz der "Opec+"-Staaten zur angespannten Lage auf dem Ölmarkt 17:00 EUR: Fortsetzung Verhandlungen der Eurogruppe über Rettungspaket - Hinweis USA: Verkürzter Handel US-Anleihenmarkt (bis 20.00 h)

