Termine Unternehmen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 18. KW 07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 11.30 h) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call) 08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Total, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:00 DEU: Comdirect, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 11:30 DEU: Dussmann, Jahres-Pk (online) 12:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen 12:30 ESP: Endesa, Hauptversammlung 13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q1-Zahlen 17:50 FRA: Axa, Q1-Umsatz 22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: VDA / VdIK / KBA - Auto-Neuzulassungen 04/20 DNK: Vestas, Q1-Zahlen ESP: Repsol, Q1-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen USA: Activision Blizzard, Q1-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: Pinterest, Q1-Zahlen USA: American Express, Hauptversammlung USA: Beyond Meat, Q1-Zahlen Termine Konjunktur 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 04/20 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu milliardenschweren Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB), Karlsruhe 10:30 GBR: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/20 14:30 USA: Handelsbilanz 03/20 15:45 USA: Markit PMI Dienste 04/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 04/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:30 DEU: BGH verhandelt erstmals Klage eines vom Abgasskandal betroffenen Diesel-Käufers. Es geht um mögliche Schadenersatz-Ansprüche gegen den Hersteller VW. Der Kläger will seinen Gebrauchtwagen zurückgeben und den vollen Kaufpreis von rund 31 500 Euro wiederhaben. 10:00 DEU: Online-Veranstaltung der Deutschen Bundesbank "Covid-19 und die Auswirkungen auf die Banken in Deutschland". Unter anderem mit Bundesbankpraäsident Jens Weidmann, dem Praäsidenten der Finanzaufsicht (BaFin), Felix Hufeld, dem Mitglied des EZB- Direktoriums, Yves Mersch, und Finanzstaatssekretaär Jörg Kukies. 10:00 DEU: Spitzentreffen der Autoindustrie im Kanzleramt Die Bundesregierung empfängt die Automobilindustrie zu einem weiteren Autogipfel. 10:30 DEU: Online-Pk Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) zur Krise der Luftfahrtindustrie wegen der Corona-Pandemie 11:00 DEU: Digitale Jahrespressekonferenz Industrieverband Agrar - Hinweis CHN/JPN/SOK: Feiertag, Börse geschlossen

