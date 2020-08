INTERNATIONAL: Termine Unternehmen 07:00 DEU: Leoni, Q2-Zahlen (Call 8.30 h) 07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (Call 14.00 h) 07:00 DEU: Ado Properties, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (Call 8.00 h) 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Sixt Leasing, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (Call 9.00 h) 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: KfW, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen 22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen CHN: Tencent, Q2-Zahlen DEU: Singulus, Halbjahreszahlen DEU: Curasan, Jahreszahlen 2019 USA: JustEat Takeaway.com, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 07/20 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 06/20 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 06/20 08:00 GBR: BIP Q2/20 (vorläufig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/20 11:00 EUR: Industrieproduktion 06/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd 14:30 USA: Verbraucherpreise 07/20 14:30 USA: Realeinkommen 07/20 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMNE 11:00 DEU: Deutsche Umwelthilfe übergibt Goldenen Geier 2020 für unsinnigsten SUV an deutschen Autohersteller 11:30 DEU: Pk zu Absatzmengen von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland 2019 mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und dem Präsidenten des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Friedel Cramer USA: US-Aussenminister Pompeo zu Besuch in Prag

