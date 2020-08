Termine Unternehmen 07:00 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Instone Real Estate, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fresenius Medical Care, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deusche Post, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung (online) 22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen AUT: Schoeller-Bleckmann, Q2-Zahlen ESP: Siemens Gamesa, Kapitalmarkttag (Pk 14.00 h) DEU: EWE, Q2-Zahlen DEU: NordLB, Halbjahreszahlen DEU: Hamburg Commercial, Halbjahreszahlen USA: Tiffany, Q2-Zahlen USA: Coty, Q4-Zahlen USA: The Gap, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 06:30 JPN: All Industry Activity Index 06/20 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/20 (endgültig) 08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator) 07/20 08:45 FRA: Geschäftsklima 08/29 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/20 10:00 ITA: Industrieaufträge 06/20 10:00 EUR: Geldmenge M3 07/20 14:30 USA: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:10 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Jackson Hole Economic Policy Symposium (online) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/20 - Sonstige Termine 10:00 DEU: Jahres-Pk Brot für die Welt mit Vorstellung des aktuellen Jahresberichts u.a. zu den Themen Corona, Hunger, Lieferkettengesetz und Spendenentwicklung 10:00 DEU: Continental Online-Pk zu einer wissenschaftlichen Studie über die Rolle des Unternehmens im nationalsozialistischen Regime 11:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie 12:00 DEU: Verkündungstermin zu mehreren Amtshaftungsklagen gegen die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der VW-Dieselaffäre 19:30 DEU: "Opening Night" der Gamescom 2020 (online) USA: US-Präsident Donald Trump will Rede zur Nominierung als erneuter Präsidentschaftskandidat der Republikaner halten EUR: Informelle Gespräche der EU-Aussenminister (bis 28.8.20)

