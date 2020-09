Termine Unternehmen 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 09:30 LUX: EuGH-Urteil im Roaming-Streit zwischen deutschen Verbraucherschützern und O2 09:30 LUX: EuGH-Urteil im Streit zwischen Medienkonzernen Vivendi SA und Mediaset Italia Spa 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, ob Airlines für Verletzungen ihrer Passagiere in Hotels haften, in denen sie wegen einer Flugannullierung sind 10:00 DEU: Allianz Online-Pressegespräch zur Stimmungslage in Deutschland, Frankreich und Italien nach dem Corona-Schock. Präsentiert wird eine Umfrage zu den Themen Wirtschaftsaussichten, Erwartungen an die EU, Klimaschutz und Digitalisierung. 12:30 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Lövfen Themen voraussichtlich die Schwerpunkte deutschen EU-Ratspräsidentschaft sowie aktuelle europapolitische und internationale Themen + 13:30 h Gemeinsame Pk nach Gespräch und Mittagessen DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung (auch als Webcast) - erwartet werden u.a. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Axel Weber (UBS), Nick Jue (ING Deutschland) 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft nachbörslich turnusgemäss Zusammensetzung ihrer Aktienindizes DEU: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 08/20 USA: Ciena, Q3-Zahlen USA: Broadcom, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/20 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/20 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q2/20 09:15 ESP: PMI Dienste 08/20 09:45 ITA: PMI Dienste 08/20 09:50 FRA: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 07/20 10:30 GBR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 07/20 15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienste 08/20 - Sonstige Termine 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, in welcher Währung Passagiere bei Flugverspätung Anspruch auf Entschädigung haben DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020) DEU: IFA 2020 Special Edition (Internationale Funkausstellung) DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für das Gebäudereiniger-Handwerk DEU/USA: Ende der Frist zur Einreichung von Einwendungen bezüglich des Baus einer Tesla-Autofabrik in Grünheide

