Termine Unternehmen --- Termine Konjunktur 01:30 JP: Verbraucherpreise 08/20 08:00 GB: Einzelhandelsumsatz 08/20 08:00 DE: Erzeugerpreise 08/20 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 07/20 10:00 PL: Industrieproduktion 08/20 14:30 US: Leistungsbilanz Q2/20 16:00 US: Frühindikator 08/20 16:00 US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/20 (vorläufig) - Sonstige Termine DEU: Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse, Frankfurt/M.

