Termine Unternehmen 08:00 DEU: Verbio BioEnergie AG, Jahresergebnis (detailliert) 09:00 DEU: Knaus Tabbert, Erstnotiz 10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung 11:30 DEU: Deutsche Bahn, Pk zum Ausbau des WLAN-Angebots 13:00 SWE: Vattenfall, Capital Markets Day 14:00 DEU: Centogene, H1-Zahlen DEU: Hensoldt, voraussichtlich Bekanntgabe des Emissionspreises Termine Konjunktur 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 10/20 09:00 SPA: BIP Q2/20 (detailliert) 09:15 FRA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20 09:15 FRA: Markit PMI Dienstleistungen 09/20 09:30 DEU: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20 09:30 DEU: Markit PMI Dienstleistungen 09/20 10:00 EUR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20 10:00 EUR: Markit PMI Dienstleistungen 09/20 10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20 10:30 GBR: Markit PMI Dienstleistungen 09/20 12:00 DEU: Konjunkturausblick Bundesverband deutscher Banken (BdB) 12:00 DEU: Bundesregierung, Regierungs-Pk 13:00 DEU: Pk von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Regierungsentwuf zum Bundeshaushalt 2021 und Finanzplan bis 2024 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 07/20 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20 15:45 USA: Markit PMI Dienstleistungen 09/20 16:00 USA: Anhörung von Fed-Chef Powell im Rahmen des "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" 20:00 USA: Rede von Fed-Gouverneur Quarles bei einer Veranstaltung in New York - Sonstige Termine 10:00 DEU: Öffentliche Anhörung von Einwänden gegen die geplante Elektroauto-Fabrik von Tesla in Grünheide, Erkner DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (bis 25.09.)

(AWP)