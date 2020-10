Termine Unternehmen 07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau Q2 Umsatz 07:30 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3 Interim Management Statement 08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen 08:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen 17:40 FRA: Vivendi, Q3 Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q3 Umsatz 22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen USA: Snap, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/20 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/20 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 08/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 09/20 16:50 USA: Rede von Fed Vice Chair Randal Quarles 19:00 USA: Rede von Chicago Fed-Präsident Charles Evans 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) 23:00 USA: Rede von Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic - Sonstige Termine 11:00 DEU: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) legt Lagebericht in Deutschland 2020 vor DEU: Iraks Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi zu Gast in Berlin + 1030 Pressestatements Bundeskanzlerin Angela Merkel und al-Kadhimi vor ihrem Gespräch + 1430 Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier BEL: Green Week 2020 - Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpolitik. Eine Eröffnungsveranstaltung findet am 19. Oktober in Lissabon statt.

