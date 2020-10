Termine Unternehmen 00:40 KOR: Samsung, Q3-Zahlen (detailliert) 06:15 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:30 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen (Call 7.30 h) 06:45 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Kuka, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (detailliert)(Call 11.00 h) 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Aker BP, Q3-Zahlen 07:15 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Volkswagen, 9Monatszahlen (Presse-Call 9.30 h) 07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Schaltbau, 9Monatszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: DMG Mori, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Baader Bank, 9Monatszahlen 08:05 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Zahlen 09:15 DEU: Fashionette AG, Erstnotiz im Scale-Segment 11:00 DEU: Pk HessenChemie zur Konjunktur und den Folgen der Corona-Krise 11:00 USA: Dupont de Nemours, Q3-Zahlen 11:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 11:30 USA: Blue Apron, Q3-Zahlen 12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q3-Zahlen 17:50 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 21:00 USA: Twitter, Q3-Zahlen 21:01 USA: Amazon, Q3-Zahlen 21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen 21:05 USA: Starbucks, Q4-Zahlen 21:05 USA: Facebook, Q3-Zahlen 21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen 22:30 USA: Alphabet, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Grammer, Q3-Zahlen (detailliert) DEU: Metro, Ende der Annahmefrist des Übernahmeangebots von Kretinsky-Holding EPGC FRA: Sodexo, Q3-Zahlen FRA: Rexel, Q3-Umsatz FRA: Casino, Q3-Umsatz PRT: EDP, Q3-Zahlen USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen USA: International Paper, Q3-Zahlen USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen USA: Kellogg, Q3-Zahlen USA: Baxter International, Q3-Zahlen USA: Southern Company, Q3-Zahlen USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen USA: Moody's, Q3-Zahlen Termine Konjunktur JPN: BoJ Zinsentscheid 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/20 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/20 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/20 (vorab) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/20 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 10/20 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/20 10:30 DEU: Verbrauchervertrauen Nordrhein-Westfalen 10/20 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/20 11:00 BEL: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/20 (endgültig) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q3/20 (1. Veröffentlichung) 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk um 14.30 h 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/20 (vorab) 15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/20 CHN: Abschluss des Plenums des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, das über den neuen Fünf-Jahr-Plan berät - Sonstige Termine DEU: Handelsblatt-Jahrestagung "Stadtwerke 2020: Für Macher von Machern" Weitere Entwicklungen in der Corona-Krise nach dem Treffen zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten - Regierungserklärung von Merkel + 0900 Regierungserklärung Merkel und Aussprache + 0900 Landtagssitzung Mecklenburg-Vorpommern mit Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zur aktuellen Corona-Lage + 1000 Landtagssitzung in Schleswig-Holstein mit Regierungserklärung zur Corona- Lage + 1130 Bundespressekonferenz: Mediziner berichten zur aktuellen Covid-19 Situation auf den Intensivstationen + 1900 Pk Berliner Senat nach Sondersitzung zum weiteren Vorgehen 10:00 DEU: Online-Pk Allianz pro Schiene zum Bundesländerindex Mobilität und Umwelt 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu staatlichen Beihilfen Italiens - Banca Tercas 18:30 EUR: EU-Videogipfel zur Corona-Pandemie

