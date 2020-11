Termine Unternehmen 07:00 LUX: Grand City Properties, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Encavis, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Ferratum Oyj, 9Monatszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen 14:00 DEU: Volkswagen Analystencall zur Budgetrunde 69 vom Freitag mit neuen Mittelfristzielen bis 2025 - Ohne genaue Zeitangabe USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 00:50 JPN: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung) 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/20 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/20 05:30 JPN: Industrieproduktion 09/20 (endgültig) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 11/20 14:30 USA: Empire State Index 11/20 - Sonstige Termine 09:00 DEU: "Euro Finance Week" (auch per Livestream) 10:00 DEU: Bitkom Online-Pk "Digitalisierung der deutschen Wirtschaft - Auswirkungen der Corona-Pandemie" DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020) 10:00 h Keynote: "After the virus: how different will the world be?" Dr. Holger Schmieding, Chief Economist, Berenberg 13:00 h Podiumsdiskussion: "Börsengang in volatilen Zeiten: Erfolgsfaktoren für die IPO-Saison 2021" 10:50 DEU: Süddeutsche Zeitung Wirtschaftsgipfel 15:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2020 DEU: dena Energiewende-Kongress 2020 "Jetzt ist Zukunft" Branchentreffen für Energiewende und Klimaschutz + Eröffnungsrede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) DEU: Online-Messen MEDICA 2020 und COMPAMED 2020

