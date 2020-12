Termine Unternehmen 10:00 DEU: Carl Zeiss, Jahres-Pk (online) 10:30 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag 14:30 DEU: BGH verkündet Urteil zur Verjährung bei Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern gegen Volkswagen 22:05 CDN: Blackberry, Q3-Zahlen DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day IRL: Accenture, Q1-Zahlen NOR: Norwegian, ausserordentliche Hauptversammlung USA: General Mills, Q2-Zahlen USA: Navistar, Q4-Zahlen USA: FedEx, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Destatits: Neues Eurostat-Datenportal "European Statistical Recovery Dashboard" 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/20 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 10/20 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/20 08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 11/20 08:00 CHE: Handelsbilanz 11/20 08:45 FRA: Geschäftsklima 12/20 09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/20 10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 12/20 11:00 GRI: Arbeitslosenquote Q3/20 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig) 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 11/20 14:30 USA: Philly Fed Index 12/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - Sonstige Termine 08:00 DEU: Pk Umfrage der Deutschen Handelskammer über Geschäftsklima für die in China tätigen deutschen Unternehmen 08:30 DEU: Online-Pk Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Einführung eines Systementwicklungsplans für eine erfolgreiche Energiewende 09:00 DEU: Bundestag - Verabschiedung Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Grosse Kammer) zur Unverletzlichkeit der Archive der EZB 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Stickoxidausstoss von Dieselfahrzeugen 10:00 DEU: Online-Pk Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 11:00 DEU: Online-Pressegespräch Bundesbank zur Vorstellung eines neuen digitalen Hilfsmittel zur Bearbeitung beschädigter Banknoten 11:00 DEU: Gespräch zur Übergabe der EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland an Portugal 12:00 DEU: Beginn Tarifgespräche in bayerischer Metall- und Elektroindustrie 14:00 DEU: Online-Pk u.a mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Kommissionsvizepräsidentin Vestager zu Wasserstoff-Allianz RUS: Kremlchef Wladimir Putin hält seine grosse internationale Jahres-Pressekonferenz wegen der Corona-Pandemie ab

