Termine Konjunktur 01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 12/20 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 12/20 08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt, 1. bis 3. Quartal 2020 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/20 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 12/20 09:15 ESP: PMI Dienste 12/20 09:45 ITA: PMI Dienste 12/20 09:50 FRA: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 12/20 10:00 EUR: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen 5 Mrd EUR 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 12/20 14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 12/20 15:45 USA: Markit PMI Dienste 12/20 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/20 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 16.12.20 - Sonstige Termine DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Nach den Beratungen von Bund und Ländern 12:15 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum Zwischenstand der Impfungen NLD: EMA-Entscheidung über Moderna-Impfstoff erwartet 10:30 DEU: Pk BUND zur Vorstellung "Fleischatlas 2021 - Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel" USA: Weitere Entwicklungen nach den Wahlen in den USA 01:00 Schliessung der Wahllokale nach den Stichwahlen um zwei Senatssitze in Georgia ab 19:00 Zertifizierung des Ergebnisses der Präsidentenwahl im Kongress - Hinweis: AUT: Feiertag, Börse geschlossen

