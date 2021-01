Termine Unternehmen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/20 07:30 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 08:00 ESP: Repsol, Q4 Umsatz 12:15 GBR: RSA Insurance Group, ausserordentliche Hauptversammlung 22:30 GBR: Rio Tinto, Operation Report 2020 FRA: Stellantis - Erster Handelstag in Mailand und Paris, in New York ab 19.1.21 Termine Konjunktur 03:00 CHN: BIP Q4/20 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/20 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/20 05:30 JPN: Industrieproduktion 11/20 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/20 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 01/21 - Hinweis USA: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)