Termine Unternehmen 08:00 GBR: Sage Group, Q1 Umsatz 11:00 DEU: Eon, Online-Pk zum Thema Energiewende im Wärmesektor 14:00 DEU: Hymer, Online-Pk u.a. zu Produktneuheiten 14:00 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen 15:00 DEU: Eurocontrol "Hardtalk" mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr 22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen 22:10 USA: IBM, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe GBR: Sage Group, Q1-Umsatz SWE: Sandvik, Q4-Zahlen SWE: Investor, Jahreszahlen USA: Keycorp, Q4-Zahlen USA: Pets at Home Group, Q3 Umsatz Termine Konjunktur JPN: BoJ Zinsentscheid 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/20 (endgültig) 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Reisebranche in Deutschland 08:45 FRA: Geschäftsklima 01/21 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 01/21 10:00 ITA: Industrieaufträge 11/20 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/21 12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 01/21 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/21 (vorab) - Sonstige Termine 10:00 DEU: Destatis: Online-Pk Landwirtschaft im Wandel - erste Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020, Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie 11:00 Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur aktuellen Lage 11:00 Pk Friedrich-Ebert-Stiftung zu Ergebnissen ihrer Expertenkommission 11:00 Sitzung d. Corona-Kita-Rates mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey 11:00 DEU: Online-Pk der Offshore-Windenergiebranche DEU: Internationale Grüne Woche 2021 / neue Zahlen zur Landwirtschaft 09:00 Fragestunde des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Bauernpräsident Joachim Rukwied 10:00 Pk Statistisches Bundesamt "Erste Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 20 12:00 Pk Neuland/Agrarbündnis zur Vorstellung des Kritischen Agrarberichts 2021 EUR: Corona international - EU-Videogipfel zur Corona-Koordinierung 18:00 EU-Videogipfel zu Corona

