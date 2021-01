Termine Unternehmen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/20 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/20 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/20 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/20 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien, ESM, EFSF, Griechenland EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei, Türkei EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern - Sonstige Termine Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie 10:00 Pk zur Corona-Lage im Lockdown, mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Präsident Lothar H. Wieler, Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, sowie Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in der Bundespressekonferenz DEU: Internationale Agrarministerkonferenz (digital) mit dem Thema Ernährungssicherung in Zeiten von Pandemien und Klimawandel

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)