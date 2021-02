Termine Unternehmen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (Online-Pk 10.30 h) 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 01/21 10:00 DEU: Villeroy & Boch, Jahres-Pk (online) 10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: BNP Paribas Deutschland, Jahres-Pk (online) 12:30 DEU: Ford Deutschland, Pressekonferenz zur zukünftigen Ausrichtung des Autobauers 14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 23:55 CAN: Nutrien, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Intershop, Jahreszahlen FRA: Capgemini, Jahreszahlen NOR: Aker, Jahreszahlen USA: The Mosaic, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/20 08:00 GBR: Verbraucherpreise 01/21 08:00 GBR: Erzeugerpreise 01/21 08:00 DEU: Destatis: Nominallohn-/Reallohnindex, vorläufiges Jahresergebnis 2020 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/21 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/21 15:15 USA: Industrieproduktion 01/21 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/21 16:00 USA: Lagerbestände 12/20 16:00 USA: NAHB-Index 02/21 17:00 RUS: Verbraucherpreise (wöchentlich) 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 27.1.21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine DEU: Messe für Bio-Lebensmittel und Fachmesse für Naturkosmetik Biofach/Vivaness 2021 (online) 09:00 Eröffnung der Messe Biofach/Vivaness 10:00 Branchen-Bilanz-Pk 10:00 ITA: Italiens Regierungschef Mario Draghi hält Programmrede im Senat gefolgt von einem Vertrauensvotum 10:15 POL: Gipfeltreffen der Regierungschefs von Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zum 30-jährigen Bestehen der Visegrad-Gruppe 11:00 LUX: EU-Gericht urteilt über staatliche Beihilfen an Fluggesellschaften in Schweden und Frankreich in der Corona-Krise 12:00 EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt Strategie für den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und neue Virus-Varianten vor 14:00 EUR: Tagung der Nato-Verteidigungsminister (zweitägig und per Videokonferenz) - Hinweis CHN: Feiertag, Börse geschlossen

(AWP)