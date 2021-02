07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (Call 8.30 h Presse, 14.00 Call Analysten) 07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen 08:00 FRA: Renault, Jahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen 08:30 DEU: Leifheit, Jahreszahlen 10:00 DEU: Metro Hauptversammlung (online) - Ohne genaue Zeitangabe FRA: Hermes, Jahreszahlen ITA: Eni, Jahreszahlen sowie Stratgie Update 2021-2024 NLD: Besi (BE Semiconductor), Jahreszahlen USA: Deere & Co, Q1-Zahlen Termine Konjunktur DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/21 00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/21 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 02/21 01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 01/21 08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig) 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Leistungsbilanz 12/20 10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (vorab) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/21 EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Estland EUR: Moody's Ratingergebnis Island EUR: Fitch Ratingergebnis Luxemburg, Türkei - Sonstige Termine 10:00 DEU: Online-Tarifverhandlungen der IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie in Thüringen 15:00 DEU: G7-Gipfel und Münchner Sicherheitskonferenz mit US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel 16:00 Pk Angela Merkel im Anschluss an die Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G7 16:00 Beginn Münchner Sicherheitskonferenz (bis ca. 1900)

