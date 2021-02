Termine Unternehmen 07:40 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Pre-close Trading Update 09:00 DEU: Lakestar Spac voraussichtlich Erstnotiz 12:00 PRT: EDP, ausserordentliche Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe CHE: Transocean Ltd., Q4-Zahlen FRA: Faurecia, Jahreszahlen und Capital Market Day USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen USA: ZoomInfo Technologies, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/21 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 02/21 14:30 USA: CFNA-Index 01/21 15:00 BEL: Geschäftsklima 02/21 16:00 USA: Frühindikator 01/21 - Sonstige Termine 10:00 FRA: 20. Internationales Wirtschaftsforum für Afrika der OECD 11:00 DEU: Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Abschluss-Pk zur digitalen Messe für Bio-Lebensmittel und Fachmesse für Naturkosmetik Biofach/Vivaness 2021 EUR: EU-Kommission stellt Aktionsplan zu Synergien zwischen Zivil-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie vor 11:00 Pk mit EU-Kommissionsvize Margrethe Vestager und EU-Kommissar Thierry Breton 13:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatz- Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi 14:45 EUR: Online-Vortrag von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei Konferenz zur wirtschaftspolitischen Koordinierung in der EU 16:00 DEU: Online-Version der Innovationskonferenz DLD - DLD All Stars u.a. voraussichtlich mit Biontech-Chef Ugur Sahin, BMW-Chef Oliver Zipse, Wikipedia-Gründer Jimmy Wales EUR: Tagung der EU-Aussenminister EUR: Fachminister der EU-Staaten beraten über Agrar und Fischerei DEU: Gespräch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)