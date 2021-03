Termine Unternehmen 07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Stratec, Jahreszahlen (Call 14.00 h) 07:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 LUX: Adler Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Tele Columbus, Jahreszahlen 07:45 DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Washtec, Jahreszahlen (detailliert) (Call 15.00 h) 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Daimler, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bauer, ausserordentliche Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische (W&W), Online-Bilanz-Pk 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen 15:00 DEU: Mainova, Bilanz-Pk - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht DEU: Medios, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Grammer, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Aurelius, Geschäftsbericht FRA: Capgemini, Capital Markets Day ITA: Pirelli, 2021-2023/2025 Industrial Plan ITA: Telecom Italia, Hauptversammlung SWE: Volvo Group, Hauptversammlung USA: Micron Technology, Q2-Zahlen Termine Konjunktur DEU: DIW-Konjunkturbarometer 01:50 JPN: Industrieproduktion 02/21 (vorläufig) 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 02/21 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 02/21 08:00 GBR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/20 08:00 DEU: Insolvenzen, 12/20 und Jahr 2020 08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/21 08:45 FRA: Privater Verbrauch 02/21 08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/21 10:30 PRT: Verbraucherpreise 03/21 (vorab) 11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 01/21 11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (vorab) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab) 11:30 DEU: Anleihe / Volumen: 2,5 Mrd EUR / Laufzeit: 15 Jahre 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 03/21 15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/21 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/21 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 22:30 USA: Ansprache von US-Präsident Joe Biden zu seiner "wirtschaftlichen Vision für die Zukunft" - Sonstige Termine 13:00 GBR: "Net Zero" Klima-Gipfel im Rahmen der globalen Klimakonferenz. Bei der virtuellen Gipfelkonferenz Net Zero der International Energy Agency (IEA) kommen Vertreter von Energie- und Klimaministerien aus über 40 Ländern zusammen. Es geht um das Ziel Treibhausgas-Emissionen bis 2050 auf netto-null zu bringen. 15:00 BEL: Online-Munich Security Roundtable zum Thema "Digital Trust" mit Kommissionsvizepräsidentin V?ra Jourová. Präsentation "Error 404 - Trust Not Found: A European Survey on Digital (Dis)trust", einer Meinungsumfrage, die Anfang 2021 im Auftrag der MSC in sechs europäischen Ländern durchgeführt wurde, zu "digitalem Misstrauen" in Europa.

