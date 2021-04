07:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Aumann, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: R. Stahl, Bilanz-Pk 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen - Termine Konjunktur 04:00 CHN: BIP Q1/21 05:00 CHN: Industrieproduktion 03/21 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/21 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/21 08:00 DEU: Destatis: Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer Jahr 2020 09:00 AUT: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbialnz 02/21 11:00 EUR: Handelsbilanz 02/21 11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 03/21 16:00 USA: Uni Michigan Verbauchervertrauen 04/21 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Grossbritannien - Sonstige Termine DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie 09:00 Bundestag berät in 1. Lesung über Änderung des Infektionsschutzgesetzes 09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Berichterstattung blickt vor allem auf wichtige Sitzungen in der kommenden Woche. 15:00 FRA: Videotreffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und Kanzlerin Angela Merkel EUR: Informelle Videokonferenzen der Eurogruppe sowie der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)