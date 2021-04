TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (Call 14.00 h) (detailliert) 07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen 07:30 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Renault, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Relx, Q1 Trading Update 08:00 GBR: Anglo American, Q1 Trading Update 10:00 DEU: Hawesko, Bilanz-Pk (per Call) 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 10:30 DEU: Robert Bosch, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Deutsche Post DHL stellt Nachhaltigkeitsmassnahmen für das Inland vor 11:00 ESP: Telefonica, Hauptversammlung 11:30 DEU: WIBank, Bilanz-Pk (online) 12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen 12:30 USA: Dow, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q1-Zahlen 15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung 16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung 17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz 18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz 22:02 USA: Intel, Q1-Zahlen 22:30 USA: Snap, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Pharma SGP Holding SE, Jahreszahlen FIN: Wartsila, Q1-Zahlen FRA: Rexel, Q1-Umsatz GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz SWE: SKF, Q1-Zahlen USA: Valero Energy, Q1-Zahlen USA: Blackstone, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 04/21 06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 03/21 08:45 FRA: Geschäftsklima 04/21 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/21 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/21 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/21 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk um 14.30 h Christine Lagarde 14:30 USA: CFNA-Index 03/21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 03/21 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/21 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/21 (vorab) - Sonstige Termine DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Neuregelung Infektionsschutzgesetz im Bundesrat 11:00 Sondersitzung des Bundesrates 12:00 Pk Freie Wähler zur Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz 12:00 Online-Frühlingstalk von Pro Generika "Härtetest Corona - Brauchen wir neue Lieferketten bei Arzneimitteln?" LUX: EuGH-Verhandlung zur Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und ThyssenKrupp BEL: Informelle Tagung der EU-Energieminister, Brüssel 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform, Luxemburg 10:15 DEU: Online-Pk zur Veröffentlichung der Kernforderungen der Umweltverbände zur Bundestagswahl 2021 10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeuge geladen ist Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 13:30 DEU: Beginn der Online-Umweltministerkonferenz (UMK) DEU: Digitale Familienunternehmer-Tage 2021 des Verbandes "Die Familienunternehmer" 14:45 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (online) USA: Online: Internationaler Klima-Gipfel des US-Präsidenten Joe Biden mit 40 Staats- und Regierungschefs. Darunter sind neben Kremlchef Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi auch Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Das Treffen soll die Dringlichkeit und den wirtschaftlichen Nutzen von stärkeren Klimaschutzmassnahmen auf dem Weg zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP26) im November in Glasgow unterstreichen. (bis 23.4.21) CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai

