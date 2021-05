Termine Unternehmen 06:45 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen 06:45 DEU: Evonik, Q1-Zahlen 07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Q1-Zahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 11.00 h 07:30 DEU: Edag Engineering Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q1 Umsatz (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 13.00 h) 08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Next, Q1 Umsatz 08:00 LUX: RTL, Q1-Umsatz 08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert) 09:00 DEU: VDMA Auftragseingang 03/21 und Q1/21 09:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HeidelbergCement, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (Call 16.00 h) 12:30 USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q1-Zahlen 14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung (online) 14:00 NLD: Philips, Hauptversammlung 14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen 15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung 17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen 22:15 USA: News Corp, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Apontis Pharma, voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist DEU: Würth, Bilanz-Pk, Künzelsau ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen FRA: Legrand, Q1-Zahlen ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen JPN: Nintendo, Jahreszahlen NOR: Schibsted, Q1-Zahlen USA: Dropbox, Q1-Zahlen USA: GoPro, Q1-Zahlen USA: American International Group, Q1-Zahlen USA: Peloton, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 RUS: PMI Dienste 04/21 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/21 09:00 HUN: Industrieproduktion 03/21 10:30 GBR: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/21 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/21 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - Sonstige Termine DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeuge geladen ist unter anderem ein früherer Anwalt der Wirecard AG. 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Teilverbot von Neonicotinoid-Wirkstoffen der Firma Bayer BEL: Tagung der EU-Verteidigungsminister, Brüssel GBR: Parlamentswahlen in Schottland und Wales und Lokalwahlen in England USA: US-Aussenminister Antony Blinken zu Gast in der Ukraine als Zeichen der Unterstützung im Konflikt gegen Russland

