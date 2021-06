Termine Unternehmen 09:00 DEU: Continental, "Tech Talk" u.a. über Vernetzung und autonomes Fahren 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online) Termine Konjunktur 08:00 DEU: Insolvenzen 03/21 einschliesslich Trendindikator Mai 2021 08:45 FRA: Industrieproduktion 04/21 10:00 ITA: Industrieproduktion 04/21 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - Sonstige Termine 09:30 EUR: EuGH-Gutachten zum Streit über Stickoxid-Messungen bei Euro-6-Motoren LUX: Mündliche EuGH-Verhandlung zum rückwirkenden Entzug von Luftverkehrszertifikaten 10:00 DEU: Jahresversammlung des ifo-Instituts (online) EUR: Corona international + Britischer Gesundheitsminister Matt Hancock sagt vor den Unterhaus-Ausschüssen für Gesundheit und Wissenschaft aus + 11.00: Online-Pk der WHO Europa. GBR: Vor dem G7-Gipfel in Cornwall + Der britische Premierminister Boris Johnson empfängt US-Präsident Joe Biden + 16.30 Pk in Paris mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor G7-Gipfel EUR: EU-Umweltminister tagen + 17.15 Pk mit EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevi?ius

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)