Termine Unternehmen 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q2-Umsatz 07:00 NLD: TomTom, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Aker BP, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung (online) 11:30 GBR: BT Group, Hauptversammlung 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe SWE: Investor, Q2-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 04:00 CHN: BIP Q2/21 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/21 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/21 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/21 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/21 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 05/21 08:00 DEU: Baugenehmigungen 05/21 10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig) 12:00 IRL: Handelsbilanz 05/21 14:30 USA: Empire State Index 07/21 14:30 USA: Philly Fed Index 07/21 14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:15 USA: Industrieproduktion 06/21 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/21 15:30 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Bankenausschuss - Sonstige Termine CH: virtuelles Ministertreffen der WTO zur Reduzierung von Fischereisubventionen, Genf 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Beiträgen zum Einheitlichen Abwicklungsfonds (SRB) 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu staatlichen Beihilfen - Flughafen Frankfurt-Hahn 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Nutzung der Ostseepipeline-Anbindungsleitung (Opal) USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel, Washington + 22.15 Gemeinsame Pressekonferenz USA/RUS: US-Sonderbeauftragter für Klima, John Kerry, in Moskau

