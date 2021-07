Termine Unternehmen 00:30 AUS: BHP, Produktionsbericht Jahr 20/21 07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen 07:20 SWE: Volvo Group, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q2 Production Report 08:00 SWE: Vattenfall, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen 11:30 NOR: Kone Oyj, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q2-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen 22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe NOR: Telenor, Q2-Zahlen USA: Halliburton, Q2-Zahlen USA: Qualtrics, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 01:30 JPN: Verbraucherpreise 06/21 08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/21 10:00 EUR: Leistungsbilanz 05/21 11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 4 Mrd EUR, Laufzeit: 4 Jahre 14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 06/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal über Schadenersatz-Klage von VW-Aktionären gegen den Zulieferer Bosch

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)